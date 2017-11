Os e-Sports podem diversificar o sector do jogo, mas não a estrutura da economia, defende Grant Govertsen

Alguns dos principais analistas que se dedicam à investigação relativamente à indústria do jogo do território consideram que o sector se está a desenvolver no sentido da diversificação interna. As considerações foram feitas num debate que decorreu no âmbito do Macau Gaming Show, certame que ontem chegou ao fim, noticiou a Macau News Agency.

Um dos tópicos de discussão foi a expansão de actividades dos promotores de jogo no sudeste asiático, no seguimento do lançamento da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” em 2014. Vitaly Umansky, analista na Sanford C. Bernstein & Company, apontou que os promotores de jogo estão no negócio para fazer dinheiro e que as oportunidades de expansão, graças à iniciativa do Governo Central, permitem descobrir novas formas de diversificar o negócio.

Grant Govertsen, director-executivo da unidade asiática do banco de investimento Union Gaming, destacou que é “extremamente difícil” afastar-se da indústria do jogo, não apenas no caso de Macau, mas de qualquer lugar que dependa do sector como principal fonte de rendimento. Govertsen sugeriu que o interesse local por desportos electrónicos poderá ser uma forma de diversificar as actividades do jogo, mas não a estrutura geral da economia de Macau