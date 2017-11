Mundiais de canoagem de mar: Portugal traz quatro atletas a Hong Kong

Portugal vai apresentar uma seleção de quatro atletas no terceiro campeonato do Mundo de canoagem de mar, que vai decorrer no próximo fim de semana em Hong Kong.

Oscar Chalupsky (CF Vilacondense), terceiro do ‘ranking’ mundial, David Fernandes (CN Funchal), membro do K4 1.000 olímpico de pista no Rio2016, e Marco Gomes (CN Funchal) são os atletas na prova aberta masculina.

A equipa portuguesa, liderada pelo técnico nacional Rui Câncio, conta ainda com Sara Rafael (CNL Alentejo) na prova feminina.

A competição decorre ao longo de 22 quilómetros entre a baía de Clearwater Bay e Stanley, na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.