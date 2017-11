Mugabe recebeu enviados da SADC. Morgan Tsvangirai pede-lhe que resigne    

O presidente do Zimbabwe esteve reunido na sede da Presidência, em Harare, com os enviados especiais da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), após a intervenção militar que teve o país como palco, disse ontem um porta-voz do Governo sul-africano.

Segundo Clayson Monyela, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citado pela agência France-Presse, a missão da SADC engloba os ministros sul-africanos da Defesa e da Segurança Nacional, enviados pelo presidente Jacob Zuma, que preside actualmente à organização sub-regional da África Austral.

O encontro, insistiu Monyela, decorre na sede da Presidência zimbabweana, em Harare, confirmando as indicações avançadas por testemunhas à comunicação social local que davam conta de que uma caravana presidencial que, acompanhada por um helicóptero, estava a seguir com destino ao palácio presidencial.

Segundo fontes da televisão sul-africana SABC, a conversa entre Mugabe, que estava há mais de 24 horas sob prisão domiciliária, e os enviados especiais da SADC destina-se a encontrar uma solução para a crise político-militar que poderá por fim a 37 anos de regime.

Ao mesmo tempo, o líder da oposição zimbabweana, Morgan Tsvangirai, também presidente do Movimento para as Mudanças Democráticas (MMD), defendeu que Mugabe deve resignar à presidência do Zimbabwe, cargo que ocupa desde que o país acedeu à independência, em 1980.