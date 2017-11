MGM China finalista de prémio contra a escravatura ganho pela Adidas

A MGM China foi uma das 15 finalistas do “Stop Slavery Award” (Prémio Parar Com a Escravatura), galardão atribuído pela Fundação Thomson Reuters desde o ano passado. Este ano, a Adidas foi a grande vencedora da distinção, seguida pela C&A, Intel e pelo The Co-operative Group. A MGM China ficou-se pela lista dos finalistas, juntamente com outros nomes bem conhecidos à escala global como a Barclays, a Nestlé ou a rede de supermercados Walmart. Os vencedores foram anunciados esta quarta-feira durante a conferência anual da fundação.

“A Adidas liderou o grupo, com as quatro empresas a vencerem o prémio global na quarta-feira por abrirem caminho nas suas próprias cadeias para erradicarem a escravatura moderna das suas operações”, escreveu a agência noticiosa Reuters. Citada pela mesma fonte, Aditi Wanchoo, gestora sénior para os assuntos sociais e ambientais da Adidas, assumiu a responsabilidade social da empresa perante os seus trabalhadores em todo o mundo.

“Apesar de termos terceirizado a nossa produção e fabrico em todo o mundo, não vamos fazer o mesmo com a nossa responsabilidade social, Vamos fazer o que é correcto pelos 1.3 milhões de trabalhadores que fazem os nossos produtos”, disse a responsável.

Segundo explica a Reuters, os vencedores foram escolhidos através de uma lista de 15 empresas dos mais variados sectores que empregam milhões de pessoas a nível global. Os finalistas foram seleccionados após terem completado um questionário detalhado e de terem passado pela avaliação de um especialista independente.

Segundo números da Organização Mundial do Trabalho e da Fundação Walk Free, citados pela Reuters, estima-se que cerca de 25 milhões de pessoas a nível global estavam em condições de trabalho forçado no ano passado.