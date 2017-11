Livro sobre Matteo Ricci lançado em Xangai  

Foi lançado, a 7 de Novembro, em Xangai, o livro “Documentos Chineses das Dinastias Ming e Qing sobre Matteo Ricci. Compilação e Anotações”, da autoria de Tang Kaijian. A obra é co-editada pelo Instituto Cultural e pela Editora de Clássicos Chineses de Xangai. O volume reúne materiais históricos relativos a estudos sobre Matteo Ricci provenientes de arquivos documentais das dinastias Ming e Qing, do período entre meados da dinastia Ming e finais da dinastia Qing.

Dividido em seis partes, o livro integra uma biografia, documentos públicos, artigos de opinião, poemas, cartas e artigos diversos: “Os seus principais temas são a apresentação da vida de Matteo Ricci, acontecimentos concretos da sua vida na China, compilação do seu pensamento e repercussões e análise da sociedade chinesa, revelando a influência exercida por Matteo Ricci na sociedade chinesa após a sua chegada ao país”, escreve o Instituto Cultural, em nota remetida às redacções.

O volume engloba ainda mais de quatrocentos documentos, provenientes de bibliotecas de todo o mundo e de diferentes bases de dados e colecções privadas e procura “reunir materiais de Matteo Ricci já publicados e traduzidos do italiano e de outras línguas ocidentais com registos do missionário em língua chinesa, a fim de permitir uma compreensão mais clara e precisa de Matteo Ricci e da sua época, promovendo o aprofundamento dos florescentes ‘estudos sobre Matteo Ricci’”, pode ler-se na mesma nota.

O autor, Tang Kaijian, é actualmente professor do Departamento de História da Universidade de Macau. De acordo com o Instituto Cultural, o docente dedica-se há vários anos ao estudo da história de Macau, história do catolicismo na China, história do intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente e história de grupos étnicos nas fronteiras da China, “tendo publicado 21 obras académicas e escrito mais de uma centena de artigos para várias publicações periódicas”. Tang Kaijian recebeu mais de dez prémios académicos nas regiões de Cantão, Gansu e Macau, tendo também sido galardoado, a nível nacional, com vários prémios na área das ciências sociais.