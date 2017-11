Lando Norris agarra “pole” provisória na F3

Lando Norris conquistou provisoriamente a “pole” do Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, aos superiorizar-se à concorrência nos treinos cronometrados. O piloto da Carlin esteve em destaque ao completar duas voltas em grande ritmo nos últimos minutos de uma sessão interrompida por quatro bandeiras vermelhas.

Pedro André Santos

É a “prova raínha” do Grande Prémio de Macau e configura-se como uma das mais emocionantes da principal prova do calendário desportivo do território. Foi de resto isso que demonstraram as primeiras provas classificativas da Taça do Mundo de Fórmula 3 ontem disputadas no Circuito da Guia. Lando Norris, jovem piloto da Carlin, sentiu algumas dificuldades para encontrar o necessário equilíbrio para a adaptação à pista, mas melhorou a olhos vistos depois de operar uma simples mudança: substituir um jogo de pneus usados por pneus novos.

“Desde cedo que puxámos muito pelos pneus, deixando-os em muito mau estado, por isso senti inicialmente que estávamos a fazer um grande esforço. Assim que trocámos para pneus novos o salto foi qualitativo e já não tive que lutar contra o carro”, referiu no final da classificativa o actual Campeão Europeu de Fórmula 3.

No final da corrida, o piloto da Carlin disse que já contava encontrar uma forte concorrência na competição, referindo que espera uma prova “muito renhida” nas provas classificativas, bem como na corrida final: “Só vamos saber ao certo o ritmo de cada piloto quando andarem todos com os mesmos pneus na segunda parte da qualificação. Estamos satisfeitos com a forma como as coisas correram hoje [ontem], mas temos ainda que melhorar certos aspectos para que o carro seja mais rápido”, disse Norris. O jovem piloto enalteceu ainda o sentimento de “orgulho” que os pilotos nutrem por competir no Circuito da Guia.

No segundo lugar ficou o brasileiro Pedro Piquet, que corre em Macau com um Mercedes em representação da Van Amersfoort Racing. O piloto brasileiro, filho da antiga glória da Fórmula 1 Nelson Piquet, destacou não só a qualidade dos pilotos, mas também dos diversos desafios que a pista apresenta: “Para mim acho que é uma boa experiência, não é nada como o que se vê noutras pistas do mundo. Temos que ir com calma, é como as provas antigas de Fórmula 1, é preciso ter cuidado e saber como melhorar aos poucos”, disse Pedro Piquet.

Questionado sobre o “peso” do seu apelido, o brasileiro referiu que não sente pressão extra e sublinhou que espera, sobretudo, poder construir o seu próprio caminho na modalidade: “Quando ficamos mais velhos as pessoas entendem, há outras pessoas com apelidos famosos. Na verdade, quando estou na pista nem vejo o capacete de quem está à minha frente, pode ser qualquer pessoa. Não podemos viver tendo apenas por base o nosso apelido, é preciso honrar o nome e a melhor forma de o fazer é com conquistas em nome próprio”, referiu.

No terceiro lugar das provas qualificativas ficou o alemão Maximilian Gunther, que representa a SJM Theodore Racing by Prema, equipa financiada por Teddy Yip Jr, filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip