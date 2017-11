Irwin mostra fibra no Circuito da Guia  

O piloto britânico Glenn Irwin foi o mais rápido ontem no Circuito da Guia, tanto nas sessões de treino como na primeira prova de qualificação. Os inevitáveis Michael Rutter e Peter Hickam fecharam a lista dos três primeiros classificados, perspectivando-se mais um duelo aceso na segunda prova de qualificação, agendada para hoje.

Pedro André Santos

Não era considerado como um dos principais favoritos à conquista do Grande Prémio de Motociclismo, mas os resultados alcançados no primeiro dia da 64.a edição do Grande Prémio por Glenn Irwin catapultaram o britânico para o leque de potenciais vencedores no traçado do território.

Depois de ter sido o piloto mais rápido nas provas de treino, Glenn Irwin voltou a não dar hipótese à concorrência na primeira classificativa, conseguindo uma diferença de 1,467 segundos para o segundo classificado: “Estou muito feliz. Na verdade pensei que estava mais lento do que no ano passado, fiquei um pouco confuso com os tempos das voltas, mas penso que fui um segundo mais rápido. Ainda há uma prova classificativa, mas foi uma prestação muito positiva. A pista está em boas condições, apesar de estar um pouco suja, mas isso é de certa forma normal no primeiro dia”, referiu o piloto após a corrida.

Irwin destacou também o trabalho feito por toda a equipa, com alterações ao longo da manhã “que foram positivas”, contribuindo para um arranque bastante positivo na Guia: “Claro que me motiva. Não posso chegar e dizer que vou vencer, o circuito tem também alguns perigos. O meu pai foi piloto e sempre me avisou sobre este tipo de circuitos citadinos, mas ele dá-me confiança para conduzir. Sei que é perigoso mas temos que acelerar, com uma misto de respeito e ‘tomates’”, salientou.

O piloto britânico considera que “há muito respeito entre os corredores que competem em Macau” pois “todos querem vencer”, mas que isso acaba por ser motivante. Em relação ao ano passado, quando falhou por pouco o pódio, Glenn Irwin nota que este ano as condições estão mais a seu gosto: “Sei que houve um tufão que afectou muito o território mas fizeram um grande trabalho no processo de limpeza. Estava um pouco preocupado antes de vir, mas tudo parece normal. O tempo está muito melhor este ano. No ano passado estava muito calor”, recordou.

Em segundo lugar, tanto nos testes como na primeira prova qualificativa, ficou o inevitável Michael Rutter. Apesar do resultado, o britânico não teve vida fácil ao longo da manhã: “Tivemos uns problemas, o que foi pena. Já identificámos a questão e agora basta solucioná-la. Fizemos poucas voltas, ainda temos que arranjar a moto”, disse Rutter, enquanto procurava afinar a moto com a equipa mecânica.

O britânico, que venceu na Guia já por oito vezes, acrescentou que ganhar a prova “é um sonho”, embora não impossível, apontando ao pódio: “Estou a ficar velho”, disse Rutter, entre sorrisos.

Depois de ter alcançado o sétimo melhor tempo nos treinos livres, Peter Hickman acabou por conseguir a terceira melhor prestação na prova classificativa, quedando-se a 1,952 segundos de Irwin: “Na parte da manhã foram apenas treinos, andámos depressa apenas quando era preciso andar depressa. Garantimos que a moto estava bem da parte da manhã, depois fizemos umas alterações para a parte da tarde”, referiu Hickman.

O britânico aponta agora baterias à segunda prova classificativa, marcada para hoje, para a qual fará apenas pequenas afinações: “A diferença nos tempos de qualificação é mínima e não faz grande diferença porque eles usaram pneus diferentes, quando formos para a corrida esse factor já não estará presente”, sublinhou.

A segunda prova classificativa está agendada para as 15h40 de hoje, havendo uma sessão de treinos entre as 07h30 e as 08h30.