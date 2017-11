Investimento externo chinês caiu mais de 40 por cento até Outubro

Os números foram ontem divulgados pelo Ministério do Comércio da República Popular da China. O Governo Central dá conta de um queda substancial, para os 86.300 milhões de dólares, do volume de investimento feito por empresas da República Popular da China fora de portas. O período dourado das aquisições em massa por parte de grupos económicos chineses parece ter chegado ao fim. Nos dez primeiros meses do ano não houve, de resto, qualquer investimento em domínios como o desporto, o entretenimento ou o sector imobiliário.

O investimento da República Popular da China além-fronteiras entre Janeiro e Outubro registou uma queda homóloga de 40,9 por cento, para 86.300 milhões de dólares, anunciou esta quinta-feira o ministério chinês do Comércio.

Os sectores do comércio, manufactureiro, venda por atacado, retalho e tecnologias de informação foram os principais beneficiários do investimento chinês no exterior.

Durante este período não se registou nenhuma grande operação nos sectores imobiliário, desportivo ou entretenimento, reflectindo os esforços de Pequim para travar o que considera serem investimentos desnecessários ao desenvolvimento do país.

“O investimento irracional no exterior abrandou de forma mais efectiva”, afirmou o Ministério, em comunicado, destacando que o país melhorou a sua estrutura industrial.

Encorajadas pelo Governo, as empresas chinesas aumentaram nos últimos anos os investimentos além-fronteiras, como forma de assegurarem fontes confiáveis de retorno e adquirirem tecnologia avançada.

Os reguladores chineses emitiram este ano, no entanto, um raro comunicado conjunto, no qual advertem para investimentos “irracionais” além-fronteiras, em sectores nos quais abundam “riscos e perigos ocultos”.

Algumas das empresas chinesas cujas aquisições no exterior praticamente pararam nos últimos meses detêm participações em importantes empresas portuguesas, como a Fosun e o HNA Group.

A Fosun é a maior accionista do banco Millennium BCP com 25,1 por cento do capital, também detém 85 por cento da seguradora Fidelidade (os restantes 15 por cento do capital são da CGD) – que por sua vez é ‘dona’ do Grupo Luz Saúde – e conta ainda com uma participação de 5,3 por cento na Redes Energéticas Nacionais (REN).

A HNA é accionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway e da companhia brasileira Azul.

Segundo dados oficiais portugueses, desde que a China Three Gorges comprou 21,3 por cento da EDP, em 2012, o montante do investimento chinês em Portugal já ultrapassou os 10.000 milhões de euros.