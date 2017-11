A partir de hoje, o Instituto Cultural vai proceder a obras de restauro do telhado do templo de Tin Hau na Taipa. O espaço religioso está localizado no cruzamento da Rua Correia da Silva e da Rua Governador Tamagnini Barbosa. Durante o período em que decorrerem as intervenções, o templo irá permanecer encerrado ao público. As obras vão prolongar-se até 17 de Janeiro

