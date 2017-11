Governo disponível para apoiar a organização do Grande Prémio de Fórmula E de Hong Kong

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, madrugou esta quinta-feira, tendo procedido à tradicional inspecção ao Circuito da Guia que pauta o arranque efectivo das lides competitivas no Grande Prémio de Macau. Na qualidade de presidente da Comissão Organizadora da prova, o governante passou a pente fino o traçado do

território, numa iniciativa que mobilizou vários outros membros do organismo responsável pela principal prova regular do calendário desportivo da RAEM, bem como com representantes da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Alexis Tam, Pung Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto e coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau e o delegado de segurança da FIA, Charles Whiting, saudaram o pessoal de apoio que torna possível a realização da prova. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura congratulou-se com aquilo que diz ser “o alto reconhecimento” dado pela FIA ao Circuito da Guia. Em declarações aos jornalistas, e de acordo com um comunicado enviado às redacções pela Comissão Organizadora do Grande Prémio, o representante da Federação Internacional do Automóvel mostrou-se “muito satisfeito” com as condições do traçado urbano de Macau. Alexis Tam fez questão de recordar que a organização do certame introduziu novas barreiras de segurança e reforçou o número de portões de acesso ao Circuito após o encerramento da pista. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura está convicto que a prova vai decorrer a bom ritmo.

Tam desvalorizou ainda o impacto da o Grande Prémio de Fórmula E que se vai realizar no mês de Dezembro na vizinha Região Administrativa de Hong Kong. O governante recorda que as provas têm uma natureza muito distinta e que o Grande Prémio de Macau tem um passado de 64 anos qua fala por si. A profissionalização crescente do programa da competição do território e o envolvimento, cada vez mais significativo, da Federação Internacional do Automóvel constituem garantias, no entender de Alexis Tam, de que o prestígio do Grande Prémio não será beliscado por outras competições.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura foi ainda mais longe e acrescentou que o Governo está disponível para apoiar “a realização de corridas noutras regiões”.