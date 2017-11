Governo deu início aos trabalhos de ajustamento do subsídio de nascimento

Cinco mil patacas de subsídio de nascimento, atribuído pelo Fundo de Segurança Social (FSS), numa prestação em que a candidatura de ambos os progenitores é aceite. A medida, que prevê o aumento do valor de apoio às estratégias de natalidade, foi anunciada pelo Chefe do Executivo durante a apresentação das Linhas Gerais de Acção Governativa para o próximo ano.

“Os trabalhadores dos serviços públicos são elementos integrantes da sociedade e, tendo em conta as medidas de incentivo ao aumento da taxa de natalidade, o Governo da RAEM deu início aos trabalhos de ajustamento do subsídio de nascimento aos trabalhadores dos serviços públicos ao nível do montante atribuído pelo Fundo de Segurança Social, os quais foram incluídos na agenda de trabalhos legislativos, tendo iniciado os respectivos procedimentos”, lê-se num comunicado da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.