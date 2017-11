Engel aponta à reconquista do título na Taça do Mundo de GT

Maro Engel é um dos pilotos que mais se têm destacado no território. O alemão venceu em 2014 e 2015 a Taça do Mundo de GT e terminou a prova no ano passado na terceira posição. Em declarações ao PONTO FINAL, o piloto alemão apontou à reconquista do título que lhe fugiu no ano passado. Engel iniciou ontem da melhor forma a 64.a edição do Grande Prémio de Macau, ao conseguir o melhor tempo no Circuito da Guia: “Foi um treino livre, ainda é cedo para fazer uma antevisão, mas claro que é melhor ser mais rápido que todos os outros pilotos. Nesta altura o importante é tentar rentabilizar ao máximo o potencial do carro. Foi um bom início, mas temos também consciência que há muito para melhorar ainda porque os outros pilotos com certeza que vão melhorar”, referiu o piloto.

O piloto, que compete com um Mercedes com o número 999, destacou a competitividade da prova este ano, algo que tem vindo a crescer, sobretudo nas últimas edições do certame: “As corridas em Macau são sempre muito competitivas. Todos os anos é assim mas penso que tem sido ainda mais nos últimos quatro anos. Há muitas carros e pilotos de qualidade. Acredito que a corrida vai ser espectacular”, disse Engel, em jeito de antevisão.

Questionado sobre os seus objectivos, Engel sublinhou que a intenção é “vencer”, embora existam vários pilotos de qualidade a competir na Taça GT, antevendo-se assim uma corrida bastante acesa: “O carro é muito bom e conduzir em Macau é sempre muito interessante. Nesta altura penso que toda a gente tem trabalho a fazer nas boxes e nós não somos excepção. O objectivo é vencer mas só poderemos consegui-lo se maximizarmos o nosso potencial”, concluiu o alemão.

O trio da frente foi liderado pela equipa da Mercedes, onde, para além de Engel, se encontram ainda Raffaele Marciello, que fez o segundo melhor tempo, e Edoardo Mortara, com o terceiro. O espanhol Daniel Juncadella, que corre igualmente pela Mercedes e venceu a Taça Intercontinental de Fórmula 3 em 2011, fez o sexto melhor tempo nas provas de treino.

P.A.S.