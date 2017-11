DSSOPT elimina obra ilegal na Avenida de Horta e Costa  

O Grupo Permanente de Trabalho Interdepartamental para a Demolição e Desocupação das Obras Ilegais levou esta quinta-feira a cabo uma acção de demolição de uma construção clandestina localizada no terraço de um edifício de cinco pisos na Avenida de Horta e Costa. Em comunicado, o organismo governamental sob a tutela da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte (DSSOPT) explica que, “no terraço, existia uma construção clandestina composta por suporte e cobertura metálicos e paredes de tijolo”.

Os Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes dão ainda conta de que “a respectiva obra ilegal estava a violar as disposições previstas no Regulamento de Segurança Contra Incêndios, impedindo o caminho de evacuação do edifício e afectando a segurança contra incêndios”. O caso em questão começou a ser acompanhado pela DSSOPT depois de ter recebido várias queixas, pelo que deu início ao procedimento de audiência escrita através da publicação de um edital, que foi ignorado pelo infractor, de acordo com a mesma direcção de serviços.

Ao primeiro edital seguiu-se a publicação de um segundo, exigindo ao infractor que, durante o prazo estipulado, demolisse, por iniciativa própria, as obras ilegais e procedesse à reposição do terraço. Porém, terminado o prazo estabelecido pela DSSOPT, a construção clandestina ainda permanecia no local, pelo que o Grupo Permanente de Trabalho Interdepartamental para a Demolição e Desocupação das Obras Ilegais procedeu, ontem, à sua demolição.

A DSSOT aproveitou o caso para apelar “aos residentes para não realizarem obras ilegais”: “Caso ocorram incêndios em edifícios, as obras ilegais construídas nos lugares ou espaços comuns podem dificultar a evacuação urgente, quer dos infractores, quer de outros residentes, e impedir que os bombeiros combatam adequadamente o incêndio, colocando assim em risco as vidas dos infractores e das outras pessoas e seus bens”, alerta o organismo