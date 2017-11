Cozinha macaense: Perpetuação é assegurada pela transmissão em família  

Chui Sai On anunciou esta semana que o Governo está empenhado na promoção da cozinha tradicional local, nomeadamente da cozinha macaense, com a criação de cursos no Instituto de Formação Turística. Luís Machado e Cecília Jorge louvam a posição manifestada pelo Chefe do Executivo, mas assinalam que esse trabalho está já em marcha e que há um interesse crescente nas novas gerações maquístas.

Sílvia Gonçalves

O Chefe do Executivo manifestou esta semana apreço pela cozinha macaense e mostrou-se empenhado em apostar na promoção e formação, nomeadamente com a criação de cursos no Instituto de Formação Turística (IFT), para que se assegure a transmissão de saberes às novas gerações. Alguns dos principais defensores da gastronomia macaense congratulam-se com a posição assumida por Chui Sai On. Luís Machado lembra que esse trabalho já tem sido desenvolvido pelo Instituto de Formação Turística, com a realização de workshops. Cecília Jorge assinala que a transmissão de conhecimento tem que acontecer também fora das escolas e acredita que as famílias maquístas estão conscientes dessa responsabilidade, para que não se perca um legado onde também repousa a identidade macaense.

“Acho que é formidável que finalmente o Governo reconheça que a verdadeira cozinha de Macau é a cozinha macaense, que tem uma tradição histórica de quatro séculos e que merece ser reconhecida e apoiada. O Instituto de Formação Turística já está a fazer essa formação, de há alguns anos a esta parte, mas é bom que continue e cada vez melhor”, assinala Luís Machado. O presidente da Confraria da Gastronomia Macaense detalha uma empreitada de formação já em curso: “O que tem havido são workshops. A Confraria da Gastronomia Macaense tem contribuído e tem colaborado com workshops de cozinha macaense para os chefs, e também tem havido concursos em termos de restaurantes dos casinos e dos hotéis, sobre cozinha macaense, todos os anos. Penso que tem sido bom e tem promovido bastante a cozinha macaense no IFT”, assinala.

Chui Sai On referiu a dificuldade em perpetuar o legado da cozinha tradicional, uma vez que os mais jovens não estão interessados em enveredar pelo sector da restauração. Luís Machado concorda e explica as suas razões: “É evidente que sim, que sentimos. No entanto, o problema está mais na parte da imobiliária, as rendas dos restaurantes são caríssimas e as pessoas de Macau não têm capacidade para ter um bom restaurante que dê algum lucro. Fundamentalmente a parte comercial é a mais importante neste aspecto e é difícil, de facto”.

O presidente da Confraria Macaense salienta, contudo, o interesse crescente dentro da própria comunidade: “Penso que os jovens macaenses estão muito interessados. Aliás, a Associação dos Jovens Macaenses tem feito também alguns workshops, e está lá o nosso chef Carlitos Cabral, que também é autor de vários livros da cozinha macaense. Está sempre disponível para ensinar, assim como as nossas confreiras, Florita Morais Alves, Rita Cabral, Neta Manhão. Acho que tem havido um esforço muito grande da confraria, para que se divulgue e promova a gastronomia macaense”, defendeu.

A intenção manifestada por Chui Sai On, de apostar na formação, também é bem acolhida por Cecília Jorge: “Eu acho uma óptima ideia, há muito tempo que eu ando a defender isso. Mas há trabalho que já começou a ser feito há uns anos pelo Instituto de Formação Turística. Eles estão no bom caminho, estão muito bem encaminhados para a formação não só de cozinheiros como de formadores de cozinheiros”.

A investigadora, assinala, ainda assim, que a formação não pode acontecer apenas nas instituições de ensino: “Não pode ser apenas em termos de formação nas escolas, mas também apoiando-se na própria comunidade macaense. Porque cá fora ainda há gente de idade – estou a referir-me a pessoas que estão em restaurantes, por exemplo – que podiam dar workshops, para ter a certeza de que a cozinha macaense, a cozinha maquista genuína, não foge muito dos padrões que a marcam. Mesmo que evolua, há um padrão que é preciso manter”, defende.

Cecília Jorge não encara a falta de interesse dos jovens pela restauração como um problema, até porque, sustenta, a transmissão da cozinha maquísta se faz sobretudo dentro da família: “Eu tenho a impressão que a melhor preservação da cozinha macaense, porque ela faz parte da identidade cultural, é preservar dentro das próprias famílias, os pais passarem para os filhos o gosto pela cozinha macaense e a aprendizagem das receitas mais tradicionais. Porque a cozinha macaense sempre foi uma cozinha caseira, uma cozinha de grandes famílias, uma cozinha de banquetes festivos. Foi sempre muito arredia à restauração”, explica Cecília Jorge.

A investigadora defende mesmo que está a ser feita uma efectiva transmissão às novas gerações: “Eu acho que essa transmissão está a ser feita pelas famílias e pelos macaenses conscientes de que é preciso transmitir. E isso de certeza que está a suceder lá fora, na diáspora, por uma questão de sobrevivência cultural. Querem manter aquilo que nos marca, e querem transmitir uma espécie de herança aos filhos e aos netos”.

Para a escritora e investigadora a perpetuação da cozinha está também assegurada enquanto houver registo dos modos de fazer: “Ela consegue sobreviver enquanto houver nichos de sobrevivência, enquanto houver registos orais, escritos e visuais, nem que seja filmarem a maneira de fazer as coisas, para deixar ficar registado. Porque há-de haver sempre gerações que vão buscar ao passado, tentar conhecer as raízes e tentar conhecer coisas específicas da identidade”, defende.