Cinemateca recupera histórias de esperança em mais um ciclo “Descobrir Macau”  

A Cinemateca Paixão retoma este fim-de-semana mais um ciclo “Descobrir Macau: Produções Independentes Locais Revisitadas”, com a projecção de dois documentários. Para a iniciativa, Rita Wong, directora executiva da Cinemateca Paixão, conta que foram escolhidas duas histórias que transmitem “energia positiva” aos espectadores.

Duas histórias de perseverança que ensinam quem as vê a não vergar perante as adversidades da vida vão ser exibidas nos próximos dois fins-de-semana na Cinemateca Paixão. “Somos os Mesmos” e “Dois Lados” são a aposta da sala de cinema independente para mais uma edição do ciclo “Descobrir Macau: Produções Independentes Revisitadas”. Mensalmente desde Abril, a iniciativa tem vindo a recuperar algumas produções locais pouco conhecidas pelo público de Macau: “Estes projectos foram apresentados há algum tempo em Macau durante o ‘Macau Indies’ por isso eu acho que vale a pena revisitar alguma da boa programação que foi apresentada apenas algumas vezes”, disse Rita Wong, directora executiva da Cinemateca Paixão, em declarações ao PONTO FINAL.

Em “Dois Lados”, o documentarista Benz Wong acompanhou o primeiro residente de Macau a escalar a cordilheira do Himalaias, mais concretamente o pico oriental do Monte Lobuche, a uma altura de 6.119 metros. Mike Cheang, professor de educação física, enfrenta uma depressão após a morte repentina da sua avó quando decide enfrentar o desafio de subir ao tecto do mundo. Nas palavras do próprio protagonista, proferidas numa das cenas do documentário, sente-se “totalmente em paz” na ascensão ao cume: “Eu adoro este sentimento nas montanhas, estou certamente excitado quando subo até ao topo. Estou cansado, mas pura e simplesmente adoro esta sensação”, confessa.

Na obra “Somos os Mesmos”, a cineasta Chan Teng Teng conta a história de vida de Romeu, “um músico que tem uma pequena incapacidade mas que transmite a sua energia, o seu sonho e as suas esperanças em energia positiva para o público”, conta Rita Wong: “Será razoável dizer que a nossa vida tem uma linha de partida definida? Quem disse que todos nós temos de ser ‘vencedores’? Fiel a si próprio, Romeu conta-nos como a sua existência se confunde com o mundo”, pode ler-se no texto de apresentação do filme.

Chan Teng Teng é a responsável por produções como “Sorrindo na Reforma”, “Dar-te a Mão” e “O Meu Local de Trabalho”, nomeados para vários prémios em Macau. Benz Wong é um realizador freelancer de Macau e conta no currículo com participações em produções em países como o Nepal, o Japão ou a República Popular da China.

As suas produções são apresentados sábado e domingo e também no próximo fim-de-semana, pelas 12h e 14h. A entrada é gratuita e os lugares serão atribuídos aos primeiros a chegar, sendo possível fazer uma inscrição prévia por e-mail.

Também durante este fim-de-semana a Cinemateca Paixão vai ter em exibição oito filmes do cineasta japonês Hirokazu Koreeda integrados em mais uma edição do ciclo “Realizador em Foco”. São eles “Além da Vida”, “Ainda a Caminhar”, “Ninguém Sabe”, “Depois da Tempestade”, “Tal Pai, Tal Filho”, “O Meu Desejo”, “A Nossa Irmãzinha” e “O Terceiro Homicídio”. A programação dedicada ao realizador nipónico encerra na terça-feira com “Boneca Insuflável”.