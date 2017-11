Choque em cadeia causou 18 mortos e 21 feridos

Dezoito pessoas morreram e 21 ficaram feridas, 11 das quais em estado grave, num choque em cadeira ocorrido na quarta-feira numa auto-estrada no este da China, comunicaram as autoridades policiais.

O acidente em Fuyang, na província de Anhui, envolveu 30 veículos, pelo menos, e terá sido provocado pela falta de visibilidade, em consequência de espesso “nevoeiro”, de acordo com a polícia.

As imagens do choque em cadeia, difundidas pelos meios de comunicação social, mostram viaturas enfaixadas em veículos pesados, manchas de sangue nas portas de ligeiros e é audível o choro de pessoas.

Alguns veículos ficaram calcinados, em resultado de incêndios, que se prolongaram por mais de duas horas, e outras viaturas apresentaram danos consideráveis.

Logo após o acidente, o Governo de Fuyang emitiu um alerta por causa do “smog” (poluição atmosférica), que, admitem as autoridades, poderá também ter tido influência no acidente na auto-estrada.

Os acidentes nas estradas são um grave problema na China, com as estatísticas oficiais a revelarem que 63 mil pessoas morreram no ano passado, em consequência de acidentes rodoviários.