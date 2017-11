China é o principal alvo das novas leis anti-dumping da União Europeia

O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira (15) novas regras anti-dumping e anti-subsídios visando principalmente as práticas comerciais da República Popular da China. Ao reforçar as leis anti-dumping, a União Europeia quer proteger a sua indústria da ameaça da concorrência desleal.

Com a aprovação das novas regras para reforçar a legislação antidumping, o Parlamento Europeu mostrou em alto e bom tom que pretende endurecer a sua posição com os países que utilizam práticas comerciais desleais para proteger as suas indústrias e os seus empregos. Apesar do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ter garantido que “as novas medidas não visam nenhum país em particular”, o alvo é aparentemente a China.