Caso Okada: Wynn Resorts terá mesmo que responder em tribunal no Nevada

A concessionária de jogo liderada por Steve Wynn viu a juíza Elizabeth Gonzalez rejeitar a providência cautelar que interpôs com o objectivo de impedir que o contencioso que mantém com a Universal Entertainment seja julgado por um tribunal norte-americano. O diferendo remonta a 2012, quando a participação do investidor japonês Kazuo Okada no capital da operadora foi obliterado por decisão do Conselho de Administração da empresa.

Um tribunal do estado norte-americano do Nevada rejeitou um providência cautelar interposta pela operadora de jogo Wynn Resorts com o objectivo de evitar que um júri se pronuncie sobre o contencioso que opõe o conselho de administração da concessionária liderada por Steve Wynn a um antigo accionista da empresa, o magnata japonês Kazuo Okada.

A decisão, recentemente tomada pela juíza Elizabeth Gonzalez obriga os representantes da Wynn Resorts a responder em tribunal, num processo com início marcado para Abril do próximo ano.

A operadora de jogo dirigida por Steve Wynn invoca a decisão tomada pelo Supremo Tribunal do Nevada em Julho último de proibir que Okada tenha acesso ao conteúdo das informações trocadas entre o Conselho de Administração da Wynn Resorts e os assessores jurídicos da empresa. A concessionária argumenta que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal prevalece sobre todas as outras, mas Elizabeth Gonzalez justificou a sua decisão, de acordo com a Bloomberg, com a consideração que o despacho do Supremo Tribunal protege os membros do Conselho de Administração da empresa de eventuais responsabilidades pessoais, mas não abrange a empresa propriamente dita.

Há cinco anos, em 2012, o Conselho de Administração da Wynn Resorts votou a favor da obliteração da participação de 20 por cento que Kazuo Okada possuía na estrutura da empresa. O magnata japonês era dono de qualquer coisa como 22,5 milhões de acções, no valor de 2,77 mil milhões de dólares. No dia em que votou a exclusão de Okada, o Conselho de Administração da Wynn Resorts decidiu ainda a favor da emissão de uma nota promissória no valor de 1,9 mil milhões de dólares norte-americanos, um montante inferior em 30 por cento ao valor circunstancial da participação do investidor japonês, detida através da Universal Entertainment, a empresa fundada por Kazuo Okada.

A decisão foi tomada depois de um relatório encomendado pela concessionária de jogo ter concluído que a escolha de Okada para o cargo de director executivo da empresa era “inadequada”, constituindo ainda uma ameaça a manutenção, por parte da Wynn Resorts, das licenças de exploração de jogo de que a empresa dispunha tanto em Macau, como em Las Vegas. Na base da decisão terão estado informações, nunca confirmadas, de que Kazuo Okada terá oferecido lembranças a dirigentes da Philippine Amusement and Gaming Corp., a entidade reguladora da indústria do jogo nas Filipinas.

Okada e a Universal Entertainment negaram os rumores, mas o magnata japonês acabou por receber luz verde das autoridades filipinas para construir o seu próprio resort integrado na capital do pais, o Okada Manila.

Kazuo Okada alega que a sua participação na estrutura accionista da Wynn Resorts foi obliterada porque o magnata se tornou o maior accionista da empresa, depois do próprio Steve Wynn ter visto a sua participação reduzida na sequência de um divórcio.

A Universal Entertainment anunciou no início do mês que não tenciona abrir mão das disputas jurídicas que mantém com a Wynn Resorts nos tribunais de Macau. A empresa solicita à justiça do território a dissolução da Wynn Macau e o pagamento de indemnização no valor de 8 mil milhões de patacas pelos prejuízos averbados.

Para complicar ainda mais o cenário, em Junho Kazuo Okada foi suspenso e depois expulso dos quadros da empresa que fundou, depois de se ter apropriado de forma fraudulenta de parte dos fundos da Universal Entertainment. No mesmo mês, o magnata foi ainda afastado da direcção de uma empresa com sede em Hong Kong e denominada de Okada Holdings Ltd, uma empresa que detém supostamente 67,9 por cento da Universal Entertainment.