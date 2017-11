Bienal de Artes Visuais de Hong Kong e Macau mostra-se em Berlim  

É hoje inaugurada na capital alemã, Berlim, a mostra “Macau Bom Design – Exposição em Berlim” no Centro Cultural da China. A iniciativa é uma extensão da “Bienal de Artes Visuais de Hong Kong e Macau” que se realizou no ano passado. A mostra já passou também pelo Museu de Arte Minsheng de Pequim, pela Expo Cultural Internacional de Dunhuang, em Gansu, e pelo Museu de Arte de Henan, em Zhengzhou. Vão estar expostas obras de design gráfico, animação e ‘mapping’ em 3D que englobam principalmente elementos locais.

Entre algumas das peças em exposição contam-se obras premiadas em edições anteriores da Bienal de Design de Macau, pinturas evocativas do território da autoria do pintor do século XIX George Chinnery e um total de 10 obras de vídeo.

“A realização de exposições em diversos locais permite que o público de cada local possa aprofundar os seus conhecimentos sobre as artes visuais de Macau, impulsionando o desenvolvimento das diferentes formas de arte e promovendo o intercâmbio cultural entre diversos locais”, indica o Instituto Cultural em comunicado.

A “Macau Bom Design – Exposição em Berlim” vai estar patente entre 18 e 30 de Novembro no Centro Cultural da China na capital alemã.