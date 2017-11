Benfica de Macau conhece adversários na AFC em Dezembro

O Benfica de Macau vai conhecer os adversários na Taça da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla inglesa) já em Dezembro, referiu Duarte Alves.

Em declarações à Rádio Macau, o director da Casa do Sport Lisboa e Benfica de Macau disse que se trata de um “grande desafio”, mostrando-se confiante na participação da formação encarnada na competição: “Estamos a 100 por cento empenhados em que isso aconteça e consigamos o melhor resultado para podermos representar da melhor maneira a RAEM”, referiu Duarte Alves.

Esta será a primeira vez que uma equipa de Macau terá acesso directo à fase de grupos da competição, fazendo com que o clube encarnado tenha três jogos no território e outros três fora.

Macau terá também a possibilidade de, no futuro, ter duas equipas na competição, através do segundo classificado da Liga de Elite. No entanto, o clube deverá realizar a respectiva inscrição para ter direito a disputar o “play-off” de acesso à fase de grupos.