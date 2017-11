Badminton: Vencedor do Open de Macau recuperou liderança do ranking japonês  

O japonês Kento Momota, que no domingo triunfou no torneio de singulares masculinos do Open de Badminton do território recuperou a liderança do ranking nipónico da modalidade, ultrapassando Kasurasa Sakai, número 24 do ranking mundial, no topo da tabela.

O triunfo alcançado pelo atleta de 23 anos no fim-de-semana passado no Pavilhão do Tap Seac foi o quinto da carreira de Momota em grandes competições internacionais. Actualmente posicionado no 74o posto do ranking mundial, Kento Momota levou a melhor sobre o indonésia Ihsan Maulana Mustofa pelos parciais de 21-16 e de 21-10, numa partida que se prolongou por 44 minutos.