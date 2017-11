Atletas russos poderão ficar de fora das Olimpíadas de Inverno

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) manteve esta quinta-feira a suspensão da Agência Russa (RUSADA), a menos de três meses do início dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, mantendo-se em dúvida a participação de atletas russos na competição.

A decisão foi tomada no Conselho da Fundação da AMA, reunido em Seul, e que seguiu a orientação do Comité Executivo do organismo.

A RUSADA foi suspensa pela AMA em Novembro de 2015, na sequência de um escândalo que afectou o desporto na Rússia, acusada de ter um sistema de doping apoiado pelo estado de 2011 a 2015.

A AMA espera ainda um reconhecimento do relatório produzido pelo jurista canadiano Richard McLaren, que revelava a dimensão institucional do sistema de dopagem.

Esse “reconhecimento sem condições do relatório McLaren” é impossível, disse ontem o presidente do Comité Olímpico da Rússia, Alexandre Joukov, que esteve em Seul, juntamente com o ministro dos Desportos, Pavel Kolobkov, para defender a posição do país.

“Aceitamos o facto de que o nosso sistema nacional anti-dopagem falhou. Esse fracasso foi o resultado de actividades organizadas por um grupo de indivíduos para seu proveito. Mas rejeitamos totalmente um sistema de doping apoiado pelo estado”, disse Joukov.

Na sequência deste caso, os atletas russos foram excluídos de várias competições internacionais, entre as quais os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio2016.

O Comité Olímpico Internacional vai decidir a presença nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, numa reunião do Comité Executivo, que decorre de 5 a 7 de Dezembro.