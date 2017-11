Atentado suicida matou nove pessoas no Afeganistão

Pelo menos nove pessoas morreram e outras nove ficaram feridas esta quinta-feira quando um bombista suicida se fez explodir no exterior de um prédio, em Cabul, onde decorria uma reunião política.

O atacante ainda tentou entrar no edifício, mas foi impedido por um controlo de segurança, disse à agência de notícias francesa AFP o porta-voz da polícia da capital do Afeganistão, Abul Basir Mujahid: “Alguns dos nossos polícias estão entre as vítimas”, referiu ainda o porta-voz da polícia.

O ataque não foi ainda reivindicado.