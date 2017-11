As primeiras esperanças. Poucas surpresas e muitas confirmações

Arrancou sem grandes surpresas e com muitas mais confirmações, a 64a edição do Grande Prémio de Macau. Se no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, o húngaro Norbert Michelisz assinou uma das surpresas do dia, ao terminar à frente de Rob Huff e dos carros da Citroen, na Taça do Mundo FIA o britânico Lando Norris confirmou as expectativas que nele eram depoistadas, ao levar a melhor sobre a concorrência. Pedro Piquet foi segundo e Maximilian Günther, terceiro. Hoje realiza-se a sessão de qualificação que vai determinar a grelha de partida para a Corrida de Qualificação, prova que está agendada para a tarde de sábado.

Na Taça do Mundo FIA de GT, a Mercedes AMG não desiludiu, ao reservar para si os três primeiros lugares na sessão de treinos, ainda que para a extensão do traçado, os 0.301s do quarto classificado, Felix Rosenqvist (Ferrari) não seja algo muito significativo. Maro Engel foi o mais rápido, com Raffaele Marciello a 0.021 e Edoardo Mortara a 0.157s.

Por fim, no Grande Prémio de Motociclismo, cuja 51.a edição se corre já amanhã, Glenn Irwin confirmou as boas indicações que deixou há um ano na Guia, levando a melhor sobre Michael Rutter e sobre o vencedor das duas últimas edições da prova, o britânico Peter Hickman.