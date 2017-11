Arranque da construção das habitações na Zona A continua sem calendarização

Os trabalhos de construção de sete mil das 32 mil fracções habitacionais na Zona A dos Novos Aterros continuam dependentes da emissão das plantas de condições urbanísticas e sem data para arrancar. A informação foi ontem avançada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, à margem de uma reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas.

Joana Figueira

As plantas de condições urbanísticas (PCU) que vão permitir que a construção de fracções habitacionais na Zona A dos Novos Aterros arranque não deverão ser “emitidas antes do Ano Novo Chinês”. A estimativa foi avançada ontem pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, que explicou que a primeira fase dos trabalhos – que envolve a construção, no total, de sete mil fogos habitacionais – está dependente da emissão dos documentos e que estes, por sua vez, dependem dos pareceres dos serviços públicos e opiniões da UNESCO.

“Estamos a iniciar agora a primeira parte que são mais ou menos sete mil [fracções habitacionais]. Nós estamos neste processo de emissão das PCU, que são indispensáveis para iniciar o projecto dessas sete mil casas”, disse Raimundo do Rosário aos jornalistas.

“Depois de reunir os pareceres, as obras públicas têm de fazer uma proposta. Proposta essa que tem que ir a consulta pública 15 dias. Findos esses quinze dias, têm de ser reunidos os pareceres da consulta pública, prepado um processo para o Conselho de Planeamento Urbanístico e depois, se no CPU passar à primeira, muito bem”, explicou o governante.

E se houver muitas objecções?, quiseram saber os jornalistas. “Volta para trás para rectificar. Essa parte eu já não controlo”, complementou o secretário para as Obras Públicas e Transportes.

Do total de 32 mil fracções que deverão ser construídas na Zona A dos Novos Aterros, 28 mil serão públicas e quatro mil privadas. O secretário para os Transportes e Obras Públicas indicou que o processo de construção dos fogos destinados a habitação pública será faseado em quatro partes e que “provavelmente a seguir a esta primeira fase das sete mil casas, a segunda fase será de equipamento social” para evitar as mesmas críticas feitas às habitações de Seac Pai Van: “Estavam as casas todas e não havia nada de equipamentos sociais”, explicou o responsável.

Raimundo do Rosário falava aos jornalistas após a reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, que decorreu ontem.

Tal como mencionado pelo Chefe do Executivo na sessão de perguntas e respostas com os deputados a propósito da apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018, houve um atraso de nove meses no abastecimento de areia que servia a construção da Zona A. “O problema já foi resolvido”, reiterou ontem a presidente da comissão de acompanhamento, Ella Lei. No que respeita às ligações à Zona Norte da Zona A, “vai haver agora uma ligação temporária e o Governo disse-nos que no futuro vai ser definitiva. O andamento da obra segue a bom ritmo e a conclusão da empreitada deve ser coadjuvada com a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”, acrescentou a deputada.

Ella Lei explicou também que “já foi iniciado o concurso para a ligação perto do reservatório”, que vai ligar a Zona A à Península de Macau, e que a ligação entre a Zona A e os aterros contíguos vai ser um túnel para o qual já foi feito um estudo de viabilidade.

Ella Lei referiu que os deputados se mostraram “preocupados” com o “volume elevado” de trânsito que resultará da quantidade de fracções habitacionais que vão ser construídas na zona. Por outro lado, é dada também atenção à segunda fase do projecto que compreende os planos de instalações de utilização colectiva, “como a construção de escolas e mercados”: “Isto vai ser feito tendo em conta a experiência adquirida com a construção do complexo habitacional em Seac Pai Van e das instalações sociais. Sabemos que as instalações sociais são importantes para a vida da população”, frisou.

“Como se trata de uma zona com grande densidade populacional, será que as instalações sociais complementares se conseguem coadunar com a densidade populacional? O Governo disse-nos que já há reservas de terrenos para construção de instalações, por exemplo de mercados e escolas, e vai haver também reserva de locais para determinadas finalidades para os residentes poderem usufruir dos serviços sociais daquela zona”, referiu Ella Lei.