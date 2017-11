André Pires satisfeito, apesar do resultado

André Pires, único piloto português a competir no Circuito da Guia este ano, não teve a estreia ideal na prova classificativa do Grande Prémio de Motociclismo. O piloto de Vila Pouca de Aguiar alcançou o 26.º melhor tempo, tal como nas provas de treino.

No entanto, o piloto que representa a “Team of Portugal” considera que, de forma geral, a prova “correu bem” porque conseguiu “chegar ao fim” após alguns contratempos: “Estamos com uns problemas nas afinações. Estou a tentar arranjar a melhor afinação para andar bem mas está um bocado difícil. A estrada está um bocado com ressaltos e está a custar-me um pouco ter a suspensão afinada para sentir a moto estável. Estamos a tentar resolver o problema e certamente amanhã [hoje] estará resolvido e vamos melhorar, é esse o objectivo”, referiu Pires.

O piloto português defende que a qualificação não é o mais importante, dando primazia a um “bom arranque” na corrida.: “Nos treinos estou a tentar aproveitar o maior número de voltas possível. É esse o objectivo, e com isso arranjar a afinação certa para a corrida”, disse Pires, apontando a um lugar nos 15 primeiros no Grande Prémio de Motos.

André Pires salienta que a concorrência nesta prova “é muito forte” e espera melhorar o tempo na segunda prova classificativa para subir alguns lugares. “Neste segundo treino só consegui baixar um segundo mas já estamos a encontrar o caminho certo. Arranquei logo no início mas depois saí duas ou três vezes porque não estava confortável, por isso andei menos vezes”, referiu.

Em jeito de comparação com outras motos mais potentes, o piloto português não tem dúvidas que “a nível de saída de curva e na recta” essa diferença nota-se mais, mas que o que acaba por dar vantagem a outros pilotos “nem é o motor mas a ciclística” das motos, que as torna “mais ágeis”, um factor particularmente importante num circuito como o de Macau.

P.A.S.