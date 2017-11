WTCC: Pilotos de Hong Kong com baptismo de fogo na Guia

As lides do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, dizem alguns, já não são o que eram, mas a competição continua a ser um chamariz para pilotos interessados em mostrar o que valem ao mais alto nível ou desejosos de experimentar a adrenalina e os rituais associados a um campeonato do mundo.

É o caso de Clerebold Chan Kin-pong e de Poh Wah Wong. Os pilotos da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong estreiam-se hoje no Circuito da Guia ao volante de um Chevrolet RML Cruze TC1, da escuderia espanhola Campos Racing, equipa que chegou a sondar o piloto macaense Filipe Clemente de Souza tendo em vista a participação na edição deste ano da Corrida da Guia.

Depois de ter promovido a estreia, no Circuito de Motegi, do suíço Kris Richard na edição de 2017 do World Touring Car Championship, a Campos Racing impulsiona agora a participação de Clerebold Chan e de Poh Wah Wong naquela que é, porventura, a mais exigente etapa da edição de 2017 do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. Com o argentino Esteban Guerrieri a substitutir uma vez mais o português Tiago Monteiro na Honda, a Campos Racing viu-se obrigada a alinhavar um novo elenco competitivo para o assalto ao traçado do território, no que se afigura como um desafio de vulto para os dois pilotos de Hong Kong.

O WTCC regressa às curvas e contra-curvas da Guia após dois anos de ausência. Da última vez que marcou presença no Grande Prémio de Macau, a competição acabou por se revelar benéfica para as cores da Campos Racing, com a escuderia espanhola a conseguir colocar um piloto no pódio numa das manhas da etapa local.

Este ano, os Chevrolets da equipa partem com um lastro de dez quilos, na sequência das etapas do WTCC disputadas na República Popular da China e no Japão.

As hostilidades no Circuito da Guia arrancam hoje, com a disputa de uma sessão de treinos livres que deverá permitir que as equipas procedam às primeiras afinações.