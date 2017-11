Visita recente do comandante do exército do Zimbabwe à China foi intercâmbio normal

A República Popular da China disse ontem que a recente visita do comandante do exército do Zimbabwe, general Constantino Chiwenga, que parece ter tomado esta quarta-feira o controlo do seu país, foi um “intercâmbio militar normal”.

Questionado se Chiwenga informou os funcionários chineses de algum plano para assumir o controlo do Zimbabwe, o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang afirmou que a visita do general foi organizada pelo ministério da Defesa e desconhece os detalhes.

“O que sei é que a sua visita foi um intercâmbio militar normal, acordado pelos dois países”, disse Geng, em conferência de imprensa.