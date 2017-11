Velhos são os trapos  

Numa época de revoluções e de mudanças meteóricas e, por vezes, demasiado experimentalistas para darem certo, a própria vitalidade do Grande Prémio de Macau é um feito.

Sessenta e quatro anos depois de Eduardo Carvalho ter triunfado numa gincana de cavalheiros, mais dedicados ao sport e ao convívio do que propriamente ao fascínio da velocidade, o “velhinho” Grande Prémio de Macau não só sobreviveu à voragem do tempo, como também se conseguiu reinventar sucessivamente, escapando incólume a uma certa invídia de cidades com quem partilha uma certa irmandade conceptual. Resistiu, primeiro, ao improvável sucesso de um Grande Prémio nocturno de Fórmula 1 na tórrida Singapura. Desfasadas temporalmente, as provas não se acotovelaram entre si e o Grande Prémio e Macau, o mais antigo do Extremo Oriente, não se ressentiu, sequer do impacto da prova da cidade-Estado.

Depois foi Hong Kong, a quem o grande sucesso de tão pequena terra tantas vezes incomoda. Sem a tradição e a história associadas às míticas curvas e contra-curvas da Guia, a antiga colónia britânica é um dos palcos do Campeonato do Mundo de Fórmula E – prova que chegou a nutrir a ambição de bater o pé à Fórmula 1 – e, apesar da competição ter decorrido sempre sem percalços, a mais internacional das cidades da Ásia falhou no desígnio de criar uma prova que consiga pautar, durante todo um fim-de-semana o pulsar de toda uma cidade. Ainda jovem, a prova da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong necessita ainda de vencer o teste do tempo e garantir a maturidade que lhes está inerente para beliscar a reputação e o prestígio das corridas que todos os anos, em Novembro, têm a Guia como palco.

Ao contrário do que muitas vezes sucede noutros domínios, Macau não permaneceu impávido e sereno e respondeu à profusão de provas na região com uma cartada de mestre: com a complacência da Federação Internacional do Automóvel, transformou não uma, mas duas das principais corridas em cartaz – a prova de GT’s e a prova de Fórmula 3 – em Taças do Mundo, devolvendo um nível inédito de projecção a uma prova que apesar de vetusta e complexa, nunca envelheceu verdadeiramente. Ou, como se diz para o vinho do Porto, apenas melhorou com a idade. Uma prova que não conta este ano com um dos seus mais dilectos protagonistas: André Couto é o piloto em destaque na “Circular da Guia” desta quinta-feira.