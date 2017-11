Um passo em frente pela igualdade: O primeiro-ministro da Austrália, Daniel Andrews, numa conferência de imprensa fora do Parlamento, em Melbourne. Os australianos aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 61,6 por cento de votos pelo “Sim” num referendo voluntário. EPA / LUIS ENRIQUE ASCUI

