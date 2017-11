Tenda mais cara para a Feira de Natal leiloada por oito mil patacas  

Foram ontem leiloadas as 16 tendas que vão integrar a Feira de Natal deste ano, pelo preço médio de 4.775 patacas. A mais cara foi arrebatada por 8.000 patacas, enquanto que a mais barata foi adquirida por 2.200. Ou seja, em causa está uma diferença de 5.800 patacas por espaços iguais de nove metros quadrados. Já o preço base de licitação era de mil patacas. Com o arrendamento das 16 tendas a concurso, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) arrecadou um total de 76.400 patacas. No concurso para participar no leilão, que terminou a 7 de Novembro, o organismo recebeu 40 candidaturas.

A Feira de Natal 2017, organizada pelo IACM, irá decorrer entre 18 e 31 de Dezembro na Praça do Tap Seac, entre as 14h e as 23h. No entanto, nos dias 23, 24, 30 e 31 de Dezembro, a feira irá permanecer aberta até à meia noite. Na zona de presentes de Natal vão estar à venda artigos de ornamentação, artesanato e objectos de decoração.