Taça do Mundo de GT: Antigos campeões mostram cautela

Laurens Vanthoor, Edoardo Mortara e Felix Rosenqvist já triunfaram no Circuito da Guia, sendo, por isso, candidatos a uma nova vitória no Grande Prémio de Macau. No entanto, a Taça do Mundo de GT conta este ano com oito antigos campeões, levando a que os pilotos se mostrem mais cautelosos na hora de fazerem uma antevisão à prova.

Pedro André Santos

A grelha da edição deste ano da Taça do Mundo de GT segue o ambicioso modelo das três edições anteriores, apresentando oito pilotos que venceram nas mais importantes provas do Circuito da Guia. A corrida é este ano disputada por 20 carros, distribuídos entre sete conceituados fabricantes.

O belga Laurens Vanthoor levou a melhor no ano passado e conquistou a prova na RAEM, título que irá defender este ano com “armas” diferentes: “Não será bem igual este ano, porque vou conduzir outro carro e deverei ressentir-me disso nas primeiras voltas ao circuito. Macau é sempre um dos pontos altos da temporada, por isso estou entusiasmado pelo arranque da competição”, referiu o piloto em declarações ao PONTO FINAL.

Vanthoor, recorde-se, triunfou na Guia no ano passado ao volante de um Audi R8 LMS, enquanto que este ano vai competir num Porsche 911 GT3R: “A preparação tem sido um pouco diferente porque no ano passado conhecia a equipa toda por ter competido com eles ao longo do ano, e este ano será novo nesse sentido. É difícil fazer previsões, mas será a sétima vez que vou correr em Macau e por isso sei o que fazer”, acrescentou.

Em relação à concorrência, o belga lembra que há “muitos pilotos de qualidade”, o que acaba por beneficiar não só o desporto, como a própria corrida: “Já corri contra eles no passado, e já os venci também em diversas ocasiões, por isso não me sinto preocupado com isso. Todos os anos há sempre uma grande competitividade, mas isso não altera em nada os resultados no fim”, referiu.

Sobre os grandes desafios do Circuito da Guia, Vanthoor salienta que o mais importante é “não fazer erros” e tentar “o melhor tempo na qualificação”, pois “é muito difícil fazer ultrapassagens neste circuito”.

Numa situação idêntica ao piloto belga está Edoardo Mortara, que vai correr este ano com um Mercedes, depois de também já ter conduzido – e vencido – com um Audi no passado: “Já venci muitas vezes em Macau, por algum motivo sou sempre muito competitivo neste circuito. Para mim será a primeira vez a correr pela Mercedes por isso não sei muito bem o que esperar. No passado correu-me bem, espero repetir isso este ano”, disse o italiano ao PONTO FINAL.

Mortara considera também que o circuito “traz muitos desafios”, sendo essencial aos pilotos conseguirem “identificar os limites até onde podem ir”.

Outro antigo campeão, ainda que nas lides da Fórmula 3, Felix Rosenqvist, vai estrear-se na Guia ao volante de um Ferrari 488 GT3, um carro que irá “descobrir” ao longo das provas de testes. “Tive poucos testes e por isso vou acabar por conhecer melhor o carro durante a prova, e isso será certamente um desafio que estou entusiasmado em começar”, disse.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre até onde poderá ir este ano, o piloto sueco remeteu uma resposta para depois dos primeiros testes, esperando uma prova recheada de competitividade no Grande Prémio: “É uma prova muito difícil, esta corrida de GT. Alcançar um bom resultado é sempre gratificante. Reduziram o número de carros na pista, o que é positivo, porque há sempre muitos acidentes. Normalmente há muitos amadores mas neste ano a grande maioria são profissionais, por isso penso que vai ser uma prova mais fluída este ano”, conclui Rosenqvist.