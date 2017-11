Sector das aves vivas já recebeu totalidade dos apoios prometidos, garante IACM  

Os apoios prometidos pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) aos comerciantes e funcionários do sector das aves vivas já foram distribuídos na sua totalidade. A garantia foi ontem dada por Albino de Campos Ferreira, chefe do Serviço de Inspecção e Sanidade do IACM, ao PONTO FINAL. O responsável avançou também que apenas um ou dois trabalhadores ainda não levantaram o cheque. Campos Ferreira referiu ainda que, dos 62 arrendatários que tiveram que abdicar da venda de aves vivas, 44 mantiveram a sua banca de venda, mas com um novo ramo de negócio.

O valor da indemnização a pagar pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais aos comerciantes e funcionários foi alvo de uma discussão acesa que se prolongou durante alguns meses. No final, o IACM aceitou disponibilizar 41 milhões de patacas contra os 200 milhões exigidos pelos representantes do sector. Foi este valor de 41 milhões que Albino de Campos Ferreira garantiu ontem já ter sido distribuído na totalidade entre os 62 comerciantes e os 161 trabalhadores.

Durante a última reunião entre o IACM e os comerciantes, em Junho último, foi anunciado que o montante global seria atribuído tendo em conta três vertentes, destinadas a apoiar a indemnização dos trabalhadores que perderam o emprego, a mudança de ofício dos empregadores e ainda o pagamento de dois meses de salário por cada funcionário. Assim, cada empregador teria direito a um apoio que podia ir das 240 mil às 480 mil patacas.

Se, por um lado, durante as reuniões mantidas entre ambas as partes, o IACM argumentava que o subsídio era uma forma de apoio e não uma compensação pelas perdas sofridas, os representantes exigiam exactamente uma compensação por entenderem que o Governo era o responsável pelo desaparecimento dos negócios que exploravam. O argumento teve por base a proibição, em Maio último, da venda de aves vivas no território devido ao receio de eventuais pandemias.