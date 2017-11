Rutter aponta ao pódio, mas ainda sonha em vencer na Guia

O piloto britânico Michael Rutter tem sido presença frequente ao longo dos anos na prova de motociclos disputada no Circuito da Guia, e este ano não será excepção.

Os anos vão passando, mas o britânico continua a ser um dos principais candidatos ao triunfo na competição. Há um ano, aquela que poderia ter sido a sua nona vitória na Guia escapou-lhe por muito pouco: “Devia ter arriscado um pouco mais naquela última volta, mas é difícil quando estamos a chegar ao Lisboa com aquela velocidade. Espero voltar a ter essa oportunidade este ano, mas se chegar ao pódio já ficarei satisfeito”, referiu Rutter.

À margem de um evento promovido ontem no Centro Desportivo Olímpico, na Taipa, Michael “The Blade” Rutter defendeu, em jeito de antevisão, que há “seis ou sete pilotos” que têm possibilidades de vencer na Guia, não fechando a porta à hipótese de ser ele próprio o primeiro a cruzar a bandeira de xadrez: “Não acredito que conseguirei atingir dez vitórias em Macau, mas gostaria muito de vencer mais uma vez. No entanto é cada vez mais difícil. Estou a ficar mais velho e há muitos pilotos jovens com qualidade. Vou continuar a tentar, nunca se sabe o que poderá acontecer”, referiu o piloto britânico, que conta já com oito vitórias no Grande Prémio de Macau.

Michael Rutter conquistou o seu primeiro pódio em Macau há precisamente 20 anos, podendo a sua experiência vir a ser um factor decisivo num circuito como o do território: “A experiência é muito importante, claro, a corrida é longa. É preciso ter cuidado com os pneus e manter a concentração, o que nem sempre é fácil. Depende também do calor, que faz uma grande diferença. A mim não me incomoda muito, mas sei que há outros pilotos que sofrem muito com isso”, acrescentou o piloto britânico, de 45 anos.

À semelhança do que sucede com o compatriota, Gary Johnson vai também procurar o pódio no Circuito da Guia, uma posição que falhou no ano passado. Sendo igualmente um dos pilotos mais experientes em prova, onde compete desde 2008, Johnson teve o seu melhor resultado em 2013, com um terceiro lugar, sendo um repetente em alcançar a quarta posição (2009, 2012 e 2014).

P.A.S