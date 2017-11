Polícia chinesa detém suspeitos de encarcerar apostadores na Birmânia

A polícia da capital económica da China, Xangai, deteve seis pessoas por alegadamente levarem chineses a jogar num casino da Birmânia e os manterem ilegalmente encarcerados até ao pagamento das dívidas contraídas no jogo, informou esta quarta-feira um jornal local.

Os apostadores entravam ilegalmente na Birmânia, através da província chinesa de Yunnan, no extremo sudoeste do país, de acordo com o jornal Shine.

Após perderem dinheiro no casino birmanês, gerido clandestinamente, os chineses eram acorrentados numa casa, vigiados por guardas armados e torturados até pagarem as suas dívidas, de acordo com a publicação, que cita fontes da polícia de Xangai.

A polícia recebeu a primeira denúncia em Dezembro passado, quando uma mulher, identificada como Wang, conseguiu escapar do cativeiro.

Wang contou às autoridades que foi persuadida a viajar ilegalmente para a Birmânia para jogar num casino, durante uma viagem a Yunnan, e acabou por perder 250.000 yuan.

A mulher disse que foi espancada e forçada a tirar fotografias “impróprias”, mas conseguiu escapar quando a polícia local foi até à casa onde estava encarcerada.

O responsável pelo esquema, um residente em Xangai identificado como Wu, não tinha ainda sido detido, segundo o jornal.

Os jogos de fortuna e azar estão proibidos na China continental, onde é também proibido aos agentes organizarem grupos com mais de dez cidadãos chineses para apostar além-fronteiras.