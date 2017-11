Pilotos da Prema-Theodore Racing visitaram Centro Comunitário Kam Pek  

Os pilotos Maximilian Gunther e Zhou Guan Yu, que se encontram no território para competir na 64.a edição do Grande Prémio de Macau pela Prema Theodore Racing, visitaram, na tarde de terça-feira, o Centro Comunitário Kam Pek. Os atletas estiveram reunidos com mais de uma centena de membros da Associação de Deficientes Auditivos de Macau e da Macau Special Olympics.

O evento de caridade teve como nome “Hi! My Racing Heroes” e foi organizado pela equipa de voluntários da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) com o objectivo de “inspirar as crianças com a coragem e perseverança dos condutores, assim como para trazer gargalhadas aos membros ao lhes conceder a oportunidade de confraternizar com os pilotos”, de acordo com um comunicado remetido pela SJM às redacções.

Depois da visita ao Centro Comunitário Kam Pek, os atletas seguiram para a Avenida de Almeida Ribeiro, até ao Hotel Ponte 16, onde os esperava várias simulações electrónicas. O resto da tarde foi passado com os voluntários da SJM e da Ponte 16 como um “reconhecimento dos esforços voluntariosos dos funcionários com a comunidade de Macau, incluindo a sua assistência durante os trabalhos do tufão Hato”. Cada um dos pilotos integrou uma dupla com um dos membros das equipas de voluntários, competindo em conjunto no jogo “4K G Racing”.

“O Grande Prémio de Macau é um dos principais eventos da cidade. A SJM está encantada por formar uma equipa com a Theodore Racing com o objectivo de promover os desportos motorizados, espalhar alegria pelos mais desfavorecidos e trazer mais energia positiva para a comunidade”, disse Angela Leong, directora-geral da SJM, citada no mesmo comunicado.

A 64ª edição do Grande Prémio de Macau arranca hoje e estende-se até domingo. Lando Norris, Jehan Daruvula, Ferdinand Habsburg e Sacha Fenestraz são alguns dos pilotos que vão competir por um lugar no pódio no âmbito da Taça Mundial de Fórmula 3.