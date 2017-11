Julien Dykmans e Zhang Zeming vão conduzir ‘masterclasses’ no “Sound & Image Challenge”

Foram ontem anunciados os nomes dos dois realizadores responsáveis pelas acções de formação promovidas pelo festival internacional “Sound & Image Challenge”. Julien Dykmans e Zhang Zeming vão falar sobre processos de criação, efeitos especiais e escrita de argumentos para cinema, num certame agendado para o início do próximo mês.

Julien Dykmans e Zhang Zeming são os dois realizadores que vão conduzir as “masterclasses” que integram a programação da edição deste ano do Festival “Sound & Image Challenge”, certame que vai decorrer entre o dia 5 e o dia 10 do próximo mês. O belga Julien Dykmans vai abordar, em duas aulas distintas, o processo de criação por detrás da sua curta-metragem de animação “The Mechanical Waltz”, no dia 6 às 19h. Um dia depois, o cineasta vai pronunciar-se sobre os efeitos especiais no cinema, numa sessão com início marcado também para as 17h30. Já o chinês Zhang Zeming vai discorrer sobre a escrita de argumentos para cinema no dia 7, às 19h. Ambas as sessões vão decorrer no Teatro Dom Pedro V.

Zhang, também júri principal da competição de curtas-metragens do “Sound & Image Challenge”, é actualmente membro da Sociedade de Autores do Reino Unido, da Hong Kong Film Director’s Guild, da Hong Kong Screenwriters’ Guild e da China Film Director’s Guild. Também foi membro da Associação Chinesa de Filmes: “Cresci num estúdio de cinema e sou apaixonado por filmes desde pequeno. Exigiu muito esforço e sorte realizar o meu primeiro filme, “Swan Song”, mas desde então não houve volta atrás na minha missão de fazer mais filmes. Depois de algumas décadas de carreira no mundo do cinema, tenho sentimentos mistos em relação a este negócio. Fazer filmes é difícil, especialmente se se considerar o cinema uma arte”, revela Zhang Zeming, citado pela organização.

Nascido em Guangzhou em 1951, o realizador viveu na pele a turbulência ideológica da Revolução Cultural, fenómeno que o empurrou para a Ilha de Hainão para trabalhar numa quinta em 1968, regressando à cidade de origem uma década mais tarde para se juntar à empresa Pearl River Film Studio. Zhang começou por trabalhar como assistente de produção, ao mesmo tempo que trabalhava na escrita de argumentos. “Swan Song”, o seu primeiro filme, foi finalizado em 1984.

A BBC e o British Film Institute foram algumas das organizações com as quais colaborou, depois de se mudar para o Reino Unido em 1989. Dois anos mais tarde voltou à China, optando por se fixar na vizinha Hong Kong onde escreveu e realizou a longa-metragem “A Date in Portland Street”, em 1984, para a produtora Golden Harvest.

Designer gráfico, produtor e realizador, Julien Dykmans trabalha na indústria do cinema, televisão e publicidade há uma década. Aos 33 anos, integra no currículo colaborações com grandes sucessos de bilheteira, como é o caso de “Harry Potter”, “Star Trek Beyond” e “Assassin’s Creed”. “The Way of Hope” foi a primeira curta-metragem que realizou, em 2006, um trabalho que o fez querer seguir o seu lado mais criativo. Depois, a aposta incidiu no cinema de animação: escreveu, realizou e animou “The Mechanical Waltz”, filme que lhe valeu vários prémios em várias partes do mundo – incluindo o de “Melhor Filme do Festival” e “Melhor Animação” na edição de 2015 do “Sound & Image Challenge”. Este ano fez parte do júri da fase de pré-selecção de curtas.