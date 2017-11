Governo empenhado na redução do número de trabalhadores não-residentes  

O deputado Lam Ion Wai, eleito por via indirecta e representante do sector laboral, questionou ontem o Chefe do Executivo sobre o “controlo de trabalhadores não-residentes” e o “aperfeiçoamento dos mecanismos de saída” destes trabalhadores, referenciado por Fernando Chui Sai On esta terça-feira, na apresentação da Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. O líder do Governo insistiu que o Executivo “tem cumprido o princípio de que o recrutamento de trabalhadores visa suprir necessidades locais”, e garantiu que “o Governo tem vindo a actualizar a quota” dos não-residentes. A acção foi traduzida pelo Executivo em números: se até Setembro de 2016, eram 208 mil os trabalhadores não-residentes no território, em Setembro de 2017 o número desceu para os 176 mil, salientou Chui Sai On.

