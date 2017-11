Governo de HK acusa 19 funcionários de adulterarem testes na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau  

A Comissão Independente contra a Corrupção de Hong Kong (ICAC, na sigla inglesa) acusou 19 antigos funcionários de uma empresa contratada pelo Governo da vizinha Região Administrativa Especial de produzirem resultados falsos aos testes de resistência conduzidos na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. A notícia foi avançada pela RTHK – Rádio e Televisão Pública de Hong Kong que avança que a equipa laboratorial em causa trabalhava para a Jacobs China que, por sua vez, foi contratada pelo Departamento de Desenvolvimento e Engenharia Civil de Hong Kong (CEDD, na sigla inglesa) para conduzir testes de compressão de betão na ponte.

Dezoito dos funcionários em questão são acusados de alterar as datas e os períodos em que os computadores estiveram conectados às máquinas de compressão no laboratório e de substituir as amostras originas de betão, entregues no laboratório, por outros materiais datados de 2013 e 2016. De acordo com o ICAC, a justificação apresentada pelos funcionários é de que adulteraram os testes porque algumas das análises não foram realizadas de acordo com os requerimentos exigidos pelo Governo.

Um outro antigo técnico está também acusado de utilizar instrumentos falsos, nomeadamente folhas criadas a computador para o registo dos resultados dos testes, com o intuito de induzir os responsáveis pelas empresas envolvidas na construção da ponte a acreditarem nos resultados demonstrados. Todos os acusados foram libertados sob caução e terão que comparecer em tribunal amanhã.

Em Maio último, a ICAC tinha detido 21 funcionários do CEDD por suspeita de corrupção. Alegadamente, os suspeitos teriam submetido relatórios falsos sobre os testes de compressão de betão, práticas estas que o organismo acreditava que podiam remontar a 2015. Na altura, foram detidos dois gestores, dois técnicos laboratoriais seniores, 12 técnicos laboratoriais e cinco assistentes laboratoriais de uma empresa contratada pelo CEDD.