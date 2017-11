Formação na área da comercialização de produtos alimentares leva IPIM a Pequim

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) enviou uma delegação a Pequim, para uma visita de estudo no âmbito da “Formação Empresarial na Área de Comercialização de Produtos Alimentares e Bebidas no Interior da China”. A delegação participou em diversos cursos sobre a comercialização de produtos alimentares, tendo também efectuado visitas a diversas empresas. O objectivo da visita passou também por “desenvolver o papel de Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares e entrar com precisão no mercado de produtos alimentares do Interior da China”, tendo em conta que “a demanda de produtos alimentares de qualidade por parte dos consumidores do Interior da China que continua a aumentar”, lê-se num comunicado do IPIM.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...