Estátuas de bronze das Ruínas de São Paulo submetidas a reparação  

O Instituto Cultural vai proceder às obras de reparação de duas estátuas de bronze das Ruínas de São Paulo, entre o próximo dia 16 e o dia 5 de Dezembro. O organismo vai colocar temporariamente uma vedação em certas zonas em frente à fachada das Ruínas de S. Paulo “em alguns horários específicos durante o decorrer de reparação”, escreve o IC em comunicado, garantindo no entanto que os trabalhos não terão impacto no horário de funcionamento das Ruínas de S. Paulo, incluindo do Museu de Arte Sacra e Cripta.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...