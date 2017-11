DSAT abre concurso público para exploração de cinco auto-silos  

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) abriu um concurso público para a gestão e exploração de cinco auto-silos. As estruturas em questão são os auto-silos do Edifício Fai Fu, do Lido, do Terminal Marítimo de Passageiros de Taipa, do Edifício do Lago e do Edifício da DSAT. As propostas devem ser entregues até às 17h do dia 21 de Dezembro na Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, localizada na Estrada de D. Maria II.

O acto público do “Concurso Público para a Gestão e Exploração dos Auto-Silos do Edifício da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, do Edifício Fai Fu, do Lido, do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e do Edifício do Lago” irá ter lugar no dia 28 de Dezembro, pelas 9h30, na sala de reuniões da DSAT. As cópias do processo podem ser adquiridas nas áreas de atendimento da DSAT, localizadas no Edifício China Plaza e na Estrada de D. Maria II.