Director dos Serviços de Economia falou sobre empreendedorismo aos alunos do IFT

O director dos Serviços de Economia, Tai Kin Ip, foi um dos oradores de uma aula de empreendedorismo ministrada no Instituto de Formação Turística (IFT), tema integrado em todos os bacharelatos da instituição desde 2015. Tai Kin Ip falou aos alunos sobre os recursos e as condições que os empreendedores devem ter em consideração, bem como os subsídios que são atribuídos pelo Executivo.

O Centro de Intercâmbio, Inovação e do Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa vai ser lançado na próxima semana, lembrou o dirigente, que se junta assim ao Centro Incubador de Negócios para Jovens. Os estudantes do território, recordou Tai Kin Yip, podem candidatar-se ainda a programas de subsídios para jovens empreendedores.

O Instituto de Formação Turítica integra, desde há dois anos, aulas de empreendedorismo em todos os cursos ministrados pela instituição, nomeadamente nas formações em Gestão de Artes Culinárias, em Gestão de Património, em Gestão Hoteleira, em Gestão de Negócios de Turismo, em Gestão de Eventos e Gestão de Vendas e Marketing de Turismo.

“O Instituto de Formação Turística está ciente de que os empreendedores são uma força motora para a inovação e mudança social e espera equipar os alunos com atitudes empreendedoras para apoiar as indústrias locais, estabelecer empresas para contribuir para o desenvolvimento da economia e também para gerar oportunidades de emprego no mercado de trabalho”, lê-se num comunicado da instituição.