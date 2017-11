Deputados querem esclarecimentos sobre investimentos da AMCM

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa esteve ontem reunida para analisar e discutir o Relatório sobre a execução orçamental de 2016. A distribuição em termos percentuais dos investimentos da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) foi uma das questões em destaque durante o encontro.

Joana Figueira

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa quer explicações do Governo sobre os investimentos efectuados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). Após uma reunião de análise e discussão do Relatório sobre a execução orçamental de 2016, o presidente do grupo de trabalho, Chan Chak Mo, pretende que seja tornado pública a taxa de retorno dos investimentos feitos por empresas em nome da Autoridade Monetária. Tais investimentos correspondem a um total de 20 por cento do capital investido pelo organismo: “Sabemos que 20 por cento dos investimentos [da AMCM] são feitos por gerentes ou empresas. Agora, o que nós queremos saber é qual é o retorno e quais são os resultados desses 20 por cento de investimento através dos gerentes. Também queremos saber quais são os resultados dos seus próprios investimentos, ou seja, dos 80 por cento que são feitos pela própria Autoridade Monetária de Macau”, afirmou Chan Chak Mo.

A transparência dos procedimentos não está em questão, já que o também deputado referiu que as contas da Autoridade Monetária estão todas publicadas em relatório e as informações são actualizadas mensalmente. A questão é se “esta percentagem de 20 por cento é adequada ou não”. As despesas com a contratação de gestores privados de fundos públicos também mereceram a atenção da 3.a Comissão Permanente.

Se, por um lado, as funções da Autoridade Monetária e os respectivos investimentos “preocupam a sociedade”, a Comissão está consciente de que Macau integra o “mercado internacional”, revelando-se necessário perceber “quais são os planos financeiros e os planos de investimento adoptados” pela entidade reguladora.

Chan Chak Mo indicou ainda que o volume de capital investido pela AMCM no exterior tem vindo a aumentar: “Antigamente, por exemplo, em 2015, 12 por cento do total de investimento era para o exterior. Agora passou a ser 20 por cento e queremos saber o porquê. Sabemos que as estratégias adoptadas pela AMCM para o investimento dos 20 por cento e para o investimento dos 80 por cento, são diferentes com certeza”, sublinhou o deputado.

O AUMENTO DA DESPESA COM FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Outra das questões que foi discutida esta quarta-feira pela 3ª Comissão Permanente foi o aumento da despesa com os funcionários públicos. De acordo com Chan Chak Mo, a análise comparativa ontem realizada abrangeu os anos desde 2010 até ao presente: “Em 2011 registou-se um aumento de 17,5 por cento [face ao ano anterior], em 2012 de 11,5 por cento, em 2013 de 10,4 por cento, em 2014 de 13,4 por cento, em 2015 de 13,5 por cento, em 2016 foi mais ou menos de 7,1 por cento, e este ano foi 13,2 por cento. Isto deveu-se, como já sabemos, ao ajustamento e actualização salarial dos funcionários públicos e também tendo em conta a taxa de inflação”, explicou.

“Vamos colocar questões ao Governo sobre o aumento de despesas com pessoal neste ano, tendo em conta os princípios e as políticas a adoptar pelo Governo porque sabemos que o Governo tem vindo a implementar o princípio da simplificação da máquina administrativa. Houve contratação de mais sub-directores, por exemplo”, apontou Chan Chak Mo.