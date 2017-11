Concurso público para Terminal das Portas do Cerco lançado antes do Ano Novo Chinês  

Fernando Chui Sai On foi ontem questionado pelo deputado Chui Sai Peng, na sessão de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa para 2018, sobre quando entra em processo legislativo a lei do sistema de transporte do metro ligeiro. O Chefe do Executivo disse esperar entregar no próximo ano o diploma à Assembleia Legislativa. Sobre as obras de melhoramento no Terminal de Autocarros das Portas do Cerco, o líder do Governo anunciou a abertura de um concurso público “antes da Festa da Primavera”, uma empreitada que espera ver concluída até 2019.

“Qual o ponto de situação da produção desta lei e quando entra em processo legislativo?”, questionou Chui Sai Peng, referindo-se à lei do metro ligeiro. Chui Sai On, primo do deputado, apontou para o próximo ano a entrega do diploma: “Esta lei do metro ligeiro já está incluída na lista da produção legislativa. Esperamos em 2018 entregar esta proposta de lei ao hemiciclo”.

Sobre a empreitada de requalificação do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco, o Chefe do Executivo assegura que a abertura de concurso se concretizará antes do Ano Novo Chinês: “Vamos abrir concurso antes da Festa da Primavera. Queremos concluir as obras até 2019”, respondeu.

O líder de Governo pronunciou-se ainda, depois de questionado pela deputada Ella Lei, sobre a proposta de aumento das tarifas de autocarros. Chui Sai On disse apenas estar atento às opiniões manifestadas pela sociedade e garantiu não haver uma decisão sobre a matéria: “Quanto às tarifas de autocarros, ouvimos muitas opiniões. Ouvi sobretudo no tocante aos idosos e estudantes. Não há uma posição definitiva, estamos numa fase de consulta. O Governo investe por ano mil milhões nesta parte. As vossas opiniões são preciosas”, assinalou o Chefe do Executivo. S.G.