Cine-Atlântico arranca hoje, como nove filmes em cartaz

A segunda edição da mostra de cinema português Cine-Atlântico arranca hoje, em Angra do Heroísmo, nos Açores, prevendo a exibição de nove filmes, três dos quais ligados à temática do mar e das ilhas.

“Vão ser quatro dias em que vamos ter oportunidade de oferecer ao público angrense aquilo que de mais actual se está a fazer no cinema português, voltando sempre a insistir que o cinema português, ao contrário do que muita gente pensa, não é maçador, não é enfadonho, é de muito boa qualidade, tanto mais que vai ao estrangeiro e arrecada prémios”, adiantou, em declarações à Lusa, Jorge Paulus Bruno, presidente do Cine-Clube da Ilha Terceira (CCIT), que organiza a mostra.

A iniciativa é um “embrião” de um festival internacional, com competição, sobre mar, ilhas, viagens e aventuras, que o cineclube quer organizar nos Açores, mas que ainda não avançou por falta de recursos financeiros.