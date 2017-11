Chui Sai On anuncia aposta na formação e promoção da gastronomia macaense  

É uma valorização expressa da cozinha macaense, transmitida ontem pelo Chefe do Executivo aos deputados, numa sessão de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018. Chui Sai On garante que o Governo está empenhado na organização de acções de formação e até de cursos no Instituto de Formação Turística, para que o conhecimento da gastronomia mais genuína de Macau não se perca e acompanhe as novas gerações.

Sílvia Gonçalves

O Chefe do Executivo disse ontem valorizar as gastronomias portuguesa e macaense e assinalou a necessidade de implementar esforços para que a mais genuína das cozinhas do território não se perca no tempo. Em resposta ao deputado Chan Chak Mo – que procurou saber de que planos dispõe o Governo para tirar partido da recente inclusão de Macau na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, no domínio da gastronomia – Chui Sai On anunciou que serão organizadas acções de formação e cursos, nomeadamente no Instituto de Formação Turística (IFT), para que a gastronomia local seja transmitida às futuras gerações. O líder do Governo anunciou ainda a revisão, no próximo ano, do regime de licenciamento para a restauração.

O deputado Kou Hoi In levou ontem para o debate a qualidade dos serviços prestados no sector do turismo. O Chefe do Executivo disse ter trocado impressões com empresários “para resolver o problema laboral”, uma vez que muitos trabalhadores “saem das PME’s para ir para as grandes empresas”. Chui Sai On prometeu que o regime de licenciamento na restauração “vai ser revisto totalmente”, encurtando o tempo para a obtenção de licenças. E rapidamente orientou o discurso para a gastronomia tradicional: “É preciso fazer esforços para que não se perca no tempo, que essa gastronomia caseira seja aceite pelas próximas gerações. A gastronomia macaense representa o encontro entre Ocidente e Oriente, vamos reforçar as acções de formação e a sua promoção”, para “consolidar a experiência e transmissão dessa cultura para as novas gerações”.

A questão voltaria mais tarde à sessão de perguntas dos deputados ao Chefe do Executivo na intervenção de Chan Chak Mo, que referiu a designação de “Cidade Gastronómica” atribuída a Macau pela UNESCO. “De que planos dispõe o Governo para aproveitar esta nomeação?”, questionou o deputado. Chui Sai On considerou que “a integração de Macau é fruto das vantagens de ‘Um País, Dois Sistemas’. É resultado de um vasto trabalho, vai elevar o bom nome de Macau”.

O líder do Governo recordou, no entanto, que a preservação do legado gastronómico da comunidade macaense é um desafio: “Temos dado importância à gastronomia portuguesa e macaense. Como podemos transmitir essa culinária às novas gerações? Os mais jovens não querem singrar nessa profissão [restauração]”. Logo depois concretizou a aposta na formação, atrás mencionada: “Vamos organizar acções de formação. Por exemplo, organizar cursos com o Instituto de Formação Turística para que a gastronomia seja transmitida às futuras gerações. Vamos organizar cursos para formar cozinheiros”, anunciou.

Chui Sai On endereçou ainda “parabéns ao sector da restauração”, que tem “desempenhado um bom papel desde sempre”. E deixou, por fim, um desejo: “Esperamos que as sinergias consigam trazer um maior desenvolvimento ao sector. Elevar a competitividade e criar a sua própria marca”.