Centro para atletas visto como importante para o desenvolvimento do desporto local

Os planos do Governo para 2018 não apresentaram ainda uma data para a conclusão do Centro de Formação e Estágio de Atletas, tendo o Chefe do Executivo apenas referido que será “acelerado”. O PONTO FINAL ouviu diversas personalidades ligadas ao desporto que consideram a infra-estrutura importante para o desenvolvimento do desporto no território.

Pedro André Santos

Dentro de dois anos o Executivo espera ter concluído o projecto do Centro de Estágio de Alto Rendimento para que, numa fase posterior, se possa receber atletas estrangeiros, além da preparação dos locais. Esta era a previsão que o Executivo fazia no ano passado, que apontava a conclusão da estrutura para 2019, mas o Governo não adiantou mais pormenores nas Linhas de Acção Governativa para 2018, anunciados na terça-feira. Chui Sai On referiu apenas que a Construção do Centro será “acelerada”.

O PONTO FINAL ouviu algumas personalidades ligadas ao desporto local, que enalteceram a importância do projecto para promover o sector no território. Porém, a falta de calendarização acaba por lançar algumas dúvidas sobre a relevância da infra-estrutura para as autoridades competentes.

“O Governo, a dois anos do fim do seu mandato, deve ter outras prioridades. O projecto do centro de desporto de alto rendimento foi bonito de anunciar há uns tempos, mas para concretizar este projecto não basta o terreno, é preciso ter ideias. Actualmente não estou a ver como podem pôr em pé um projecto desta natureza com seriedade”, lamentou Manuel Silvério.

Em declarações ao PONTO FINAL, o antigo presidente do Instituto do Desporto (ID) salientou que “não basta um nome pomposo” para criar uma infra-estrutura desta dimensão, mas sim saber fazer as coisas “com inteligência”.

Apesar de ver a criação do centro com bons olhos – até pela importância que a obra tem para o desenvolvimento desportivo da RAEM – Manuel Silvério salienta a necessidade de criar todas as condições necessárias para que o mesmo opere em condições: “Podemos um dia ter este centro desportivo pronto, mas se calhar grande parte das vezes vai ser aproveitado por equipas estrangeiras. Para fazer um centro desta natureza em Macau é preciso ter os instrumentos para o desenvolvimento global. É preciso ter ideias e não palpites, ter profissionais e não curiosos”, frisou.

Como exemplo, Manuel Silvério referiu a construção do novo hospital, algo que “toda a gente sabe” que faz falta. No entanto, encontrar pessoal médico vai ser “uma dor de cabeça”. O antigo dirigente antevê uma situação semelhante em relação ao Centro: “O mais difícil é ter projectos, pessoas e capacidade para gerir isso tudo”, acrescentou o antigo presidente do Instituto do Desporto, notando que o Executivo “não tem ideias nem vai ouvir as pessoas certas”.

Manuel Silvério, porém, não aponta o dedo a Chui Sai On nesta matéria, mas sim “a quem lhe deu a ideia”, porque “devia ter já um plano completo”. Ainda sobre o desenvolvimento de infra-estruturas desportivas, Manuel Silvério referiu que gostaria de ver planos para uma escola de futebol, com formação permanente de atletas jovens, calendário planeado para diversos escalões e um espaço de grandes dimensões com vários campos de futebol: “Isso sim é algo muito concreto e sabemos que terá grande aderência”, disse.

Igualmente defensor da construção do centro, Duarte Alves concorda que é algo “que já se tem vindo a falar há bastante tempo”, mas que, após a sua conclusão, trará grandes vantagens para o território: “Será muito importante para que o desporto de alto rendimento possa dar o próximo passo em Macau, não só em termos de qualidade de espaço, mas também de apoio aos atletas de alto rendimento”, disse o director do Benfica de Macau.

Duarte Alves, que é também membro do Conselho do Desporto, considera que haverá vários benefícios para a RAEM, caso o espaço possa ser utilizado como uma “plataforma de intercâmbio” entre atletas e equipas técnicas dos variados desportos de alto rendimento, representando uma “oportunidade única” para seguir de perto o que os outros países e regiões estão a fazer.

“Para quem está envolvido no desporto, em especial de alto rendimento, no qual eu acredito que Macau tem grande potencial, será sempre uma mais-valia. Temos demonstrado o nosso potencial em bastantes competições asiáticas e internacionais. Mesmo sendo uma região pequena temos bastante potencial, e acredito que o desenvolvimento desse projecto irá ser uma plataforma para conseguirmos dar um passo ainda maior nessa direcção”, acrescentou.

Por não terem sido avançados ainda mais detalhes sobre a estrutura do Centro, Duarte Alves refere que “é muito difícil apontar qual será o leque de desportos que irão ganhar mais com isto”. No entanto, o responsável acredita que “o Instituto do Desporto e o Governo irão fazer todo o possível para que seja um projecto que realmente faça a diferença”.

O antigo seleccionador de futebol de Macau, Tam Iao San, por sua vez, salienta que, de forma geral, é sempre importante haver “mais uma instalação desportiva” no território. Sobre o facto de não haver ainda calendarização, Tam Iao San referiu que, por vezes, tal não é da inteira responsabilidade do Executivo, referindo o Pavilhão Desportivo de Mong Há como exemplo.

A possibilidade de o centro vir a receber no futuro atletas estrangeiros é também bem recebida pelo antigo seleccionador de futebol, sendo mesmo um “procedimento normal” noutros países: “A equipa britânica, antes de ir competir nos Jogos Olímpicos de Pequim, esteve a treinar em Macau. Sendo este centro aberto também a atletas do exterior será algo benéfico para os atletas locais, para saber mais sobre a forma como treinam, por exemplo”, defendeu.