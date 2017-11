Campanha anti-drogas:De como Justin Trudeau indispôs Duterte

O primeiro-ministro canadiano abordou a questão da guerra anti-drogas lançada por Rodrigo Duterte num encontro que manteve com o Chefe de Estado Filipino. Trudeau considera que a campanha suscita questões no que toca sobretudo ao respeito pelos direitos humanos. Duterte não gostou dos reparos do primeiro-ministro canadiano.

O Presidente filipino, Rodrigo Duterte, disse, na noite de terça-feira, sentir-se irritado e insultado pelos comentários do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, sobre a guerra antidrogas nas Filipinas, muito criticada por várias organizações internacionais dos direitos humanos.

Trudeau disse que o Presidente filipino criou preocupação em relação a eventuais abusos dos direitos humanos e a execuções extrajudiciais na sua campanha antidrogas, durante um encontro que manteve com com Duterte, no âmbito da cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN), que termina na terça-feira em Manila.

“Eu também mencionei os direitos humanos, o Estado de direito e especificamente as execuções extra-judiciais como um problema com que o Canadá está preocupado”, disse Trudeau numa conferência de imprensa, salientando que ofereceu o apoio do seu país, “e a ajuda como amigo para avançar no que é um verdadeiro desafio”.

Trudeau disse que Duterte se mostrou receptivo aos seus comentários e que a sua conversa foi cordial e positiva. No entanto, o Presidente filipino disse mais tarde aos jornalistas que se recusava a fornecer explicações sobre as mortes: “Eu disse que não vou explicar. É um insulto pessoal e oficial”, considerou Rodrigo Duterte.

“Isso irrita-me, quando se é estrangeiro, não se sabe o que está a acontecer exactamente neste país. Nem se investiga”, disse.

Duterte é muito sensível a tais críticas tendo, no passado, insultado o então Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de “filho da …” depois do Departamento de Estado norte-americano expressar publicamente a sua preocupação com a campanha antidrogas das Filipinas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, que também participou na cimeira da ASEAN, não disse publicamente se conversou com Duterte sobre a guerra contra as drogas nas Filipinas. Em vez disso, Trump disse que ambos “tiveram um excelente relacionamento”.

Harry Roque, porta-voz de Duterte, disse que não houve menção sobre direitos humanos ou assassinatos extra-judiciais durante o encontro com Trump, mas que houve uma longa discussão sobre a guerra das drogas, que Duterte fez questão de explicar aos líder norte-americano.

Os dois lados mais tarde emitiram uma declaração “sublinhando que os direitos humanos e a dignidade da vida humana são essenciais e concordaram em continuar a incorporar a agenda de direitos humanos em seus programas nacionais”.