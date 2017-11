Autoridades receberam 283 pedidos de exclusão dos casinos nos primeiros nove meses do ano

As autoridades do território receberam um total de 283 pedidos de exclusão de entrada nos casinos do território nos primeiros nove meses do ano, um valor quase 10 por cento superior face ao período homólogo do ano passado.

De acordo com o portal GGR Asia, que cita dados revelados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos de Macau, um total de 240 pessoas acederam ao programa de auto-exclusão do Governo entre Janeiro e Setembro deste ano. A estes acrescem outros 43 pedidos feitos por terceiros, como membros da família dos apostadores patológicos.

O portal GGR Asia nota ainda que houve 104 pedidos de exclusão só no trimestre que findou a 30 de Setembro, sendo que 91 destes foram realizados de forma voluntária e 13 por terceiros.

De acordo com a legislação actualmente em vigor, todos os candidatos devem concordar, por escrito, para serem adicionados à lista de exclusão, independentemente de se terem candidatado directamente ou de os pedidos terem sido formulados por terceiros.

Qualquer pessoa pode candidatar-se a ser excluída de entrar nos casinos em Macau, sendo que o período máximo para o efeito é actualmente de dois anos. De acordo com as normas actuais, os aplicantes podem solicitar a exclusão de um casino em particular ou no geral.

O número de pedidos de exclusão de casinos tem vindo a aumentar anualmente desde 2015, tendo a medida sido implementada em 2012. Em 2016, registaram-se 351 pedidos, representando uma queda ligeira em termos anuais de 1,1 por cento.